شهدت الملاعب المغربية حادثة مؤسفة، بعد سقوط لاعب فريق الشباب البيضاوي رضا الساقي، خلال إحدى المباريات ميتا أمام أنظار زملائه في الملعب وأمام عدسات الكاميرا التي كانت تنقل المباراة.

ولفظ الساقي (21 عاما) أنفاسه، أمس الأحد، بعدما سقط خلال مباراة جمعت فريقه وضيفه حسنية بنسليمان ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المغربي للهواة.

وقالت صحيفة “هسبريس” الواسعة الانتشار في المغرب، إن اللاعب رضا الساقي فارق الحياة، بعد “ابتلاعه للسانه”، في حادث أليم، مضيفة أن اثنين من الطواقم الطبية قاما بمجهودات كبيرة في محاولة لإنقاذ اللاعب؛ إلا أنها لم تكلل بالنجاح.

وعقب تأكد وفاة اللاعب، قرر الحكم إلغاء المباراة ليتم إحالة الأمر لاتحاد الكرة ليقرر موعدًا جديدًا لاستكمالها لاحقا.

وساد حزن كبير وسط زملاء اللاعب رضا الساقي، بحسب رئيس الرابطة المغربية لكرة القدم، وشكلت وفاة اللاعب صدمة داخل الأوساط الكروية الوطنية، وخاصة في أقسام الهواة.

وقال حساب “توب أفريكان فوتبول” وفاة اللاعب الشاب رضا الساقي لاعب نادي النجم البيضاوي أثناء مباراة الفريق مع نادي حسنية بنسليمان في الدوري الدرجة الثالثة المغربي إثر اصطدامه مع احد اللاعبين وبلع لسانه.

وفاة اللاعب الشاب ” رضا الساقي ” لاعب نادي النجم البيضاوي أثناء مباراة الفريق مع نادي حسنية بنسليمان في الدوري الدرجة الثالثة المغربي إثر اصطدامه مع احد اللاعبين وبلع لسانه ..



Rest in peace Reda pic.twitter.com/8yFUfaaCnr— Top African Football (@african_f) April 11, 2021

وقال مغرد باسم أكرم ناصح “فاجعة كروية جديدة على الملاعب المغربية حدثت هذا اليوم بعد أن فقد “رضا الساقي” حياته عقب سقوطه مغما عليه في مباراة فريقه نجم الشباب البيضاوي ومضيفه حسنية بن سليمان ليلفظ نَفَسه الأخير ويودع دنيانا.. رحم الله الفقيد ورزق ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعاه نادي الفتح الرياضي المغربي عبر حسابه الرسمي في تويتر ” ببالغ الحزن والأسى، تلقينا خبر وفاة لاعب نجم الشباب البيضاوي رضا الساقي، أثناء المقابلة التي جمعت نجم الشباب بحسنية بنسليمان، عن الجولة الـ 16 من بطولة الهواة. اللهم اغفر له، واعف عنه، وأكرم نزله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا خبر وفاة لاعب نجم الشباب البيضاوي رضا الساقي، أثناء المقابلة التي جمعت نجم الشباب بحسنية بنسليمان، عن الجولة 16 من بطولة الهواة.



اللهم اغفر له، واعف عنه، وأكرم نزله

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/hAdIIFL5mb— Fath Union Sport-FUS (@FUS_OFFICIEL) April 11, 2021

وأعادت تلك الواقعة إلى أذهان المغاربة العديد من الحوادث المشابهة لوفاة لاعبين على المستطيل الأخضر، أبرزها وفاة يوسف بلخوجة، لاعب الوداد الرياضي، خلال إحدى مباريات “الديربي” في سبتمبر/أيلول 2001.