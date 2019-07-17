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المحكمة تحجز على ممتلكات النجم البرازيلي كافو

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كشفت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الأسبانية عن إصدار محكمة العدل في ساو باولو قرارا بالتحفظ على بعض ممتلكات نجم منتخب البرازيل السابق ” ماركوس كافو ” وذلك بعد تراكم الديون عليه .

حيث قضت بالحجز على 5 عقارات مملوكة لكافو بسبب الديون الكبيرة المتراكمة عليه والتي تتراوح ما بين 260 ألف يورو إلى 1.4 مليون يورو .

 واستدان كافو مبالغ مالية طائلة لتسيير أعمال شركته التي يمتلكها مناصفة مع زوجته ” ريجينا ” وهي شركة تسمى ” كابي بينتا إنترناشيونال بلير ” وتختص بالعمل في الرياضات وأمور كرة القدم ووكالة أعمال اللاعبين .

كما إنه يمتلك 15 عقارا آخر باسمه بعضها مرهون بقيم تتراوح من 1.1 إلى 6 ملايين دولار وهو مهدد بفقدانهم بالفعل إذا ما لم يستطع الإيفاء بالتزاماته تجاه البنوك أيضا .

وعلق كافو على ذلك قائلا : ” إنها مشكلتي الشخصية يمكنني إعطاء ممتلكاتي ، سيارتي ، منزلي ، يمكنني دفع ما أريد أن أسدده من ديون ” .

 

 

 

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