بلجيكا تتقدم على تونس 3- 1 في نهاية الشوط الاول

دق 40: تبديل ثان اضطراري لمنتخب تونس دخول بن علوان مكان صيام بن يوسف المصاب.

– تتواصل أخطاء الدفاع التونسي المرتبك كثيرا امام الهجمات البلجيكية الخطيرة.

– الهجوم التونسي يضغط على دفاع بلجيكا المهتز نوعا ما وكاد وهبي الخزري من تصويبة بعيدة ان يعادل النتيجة بكن كورتوا كان في المكان المناسب.

دق 30: فرجاني ساسي يسدد بعيدا عن مرمى كورتوا.

دق 18: فاروق بن مصطفى يتصدى بشجاعة ويحرم بلجيكا من اضافة الهدف الثالث بعد ان صد تسديدة قوية من كاراسكو.

– دق 17: الهدف الاول لتونس بواسطة راسية من ديلاين برون.

دق 16: الهدف الثاني لبلجيكا عبر لوكاكاو.

– فرصة خطيرة لمنتخب بلجيكا: لوكاكو يوزع عرضية وهازار يتلقى الكرة امام مرمى الحارس فاروق بن مصطفى لكن نجم تشيلسي يضيع بغرابة فرصة محققة لمضاعفة النتيجة.

دق 6: الهدف الاول لبلجيكا من ركلة جزاء (ايدين هازار)

– ضربة جزاء لمنتخب بلجيكا بعد تدخل صيام بن يوسف برعونة على ايدن هازار والحكم يلتجا لتقنية الفيديو (VAR) ويقر بضربة جزاء.

– الفرصة الاولى لمنتخب بلجيكا توماس مونييه يسدد لكن فاروق بن مصطفى في الموعد.

-الحكم الاميركي خاير ماروفو يعطي اشارة انطلاقمباراة بلجيكا وتونس المهمة بالنسبة للاخير الساعي الى تحقيق نتيجة الفوز وانعاش اماله في العبور الى الدور الثاني.