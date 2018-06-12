انتقادات لظهور محمد صلاح مع الرئيس الشيشاني: تم استغلاله سياسيا

انتقدت منظمة حقوقية دولية معنية بكرة القدم ظهور لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح في صور عامة مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المتهم بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة، معربة عن مخاوفها من “استعماله لتحقيق أغراض سياسية”.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة “فير نيتورك”، بيرا بوار، لـ “بي بي سي سبورتس” إن فيفا ارتكب “خطأ جسيما” في السماح للشيشان بأن تكون أحد المقرات التدريبية التي تستضيف الفرق المشاركة في كأس العالم بروسيا قبل انطلاقه يوم الخميس.

وأضاف أن فيفا كان يجب أن يضع في اعتباره المزاعم التي تحدثت عن تعذيب وقتل مثليين واضطهاد عوائلهم في الشيشان قبل اتخاذ هذا القار.

واختارت إدارة المنتخب المصري لكرة القدم العاصمة الشيشانية غروزني لتكون معسكرا للمنتخب قبل مشاركته في المونديال.

ونفي قديروف في مقابلة سابقة مطلع العام الجاري مع بي بي سي الاتهامات بأن نظامه يمارس اضطهادا ممنهجا ضد المثليين في الشيشان، قائلا إن تلك الادعاءات “زائفة”.