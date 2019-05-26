انطلاق قناة تايم سبورت الجديدة

شهد امس بالساعة العاشرة مساءا انطلاق البث لقناة تايم سبورت والتي جاءت فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة “إعلام المصريين” والهيئة الوطنية للإعلام وسوف تكون الناقل المصري الحيد لبطولة أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو الى 19 يوليو المقبلين

.كما سيتمكن الجمهور من مشاهدة مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية والتي تقام مساء اليوم على ملعب برج العرب بين ناديي الزمالك ونهضة بركان المغربي

يضم فريق عمل قناة “تايم سبورت ” كوكبة من النجوم و منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر و يشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكره المصرية حسن شحاته، طه اسماعيل، حسني عبد ربه واخرين كما يثرى المحتوى الفنى المتخصص للقناة حازم امام ، حسنى عبد ربه ، عماد متعب، عبد الظاهر السقا

تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500،