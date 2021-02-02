نشر لاعب كرة القدم الشهير ​كريستيانو رونالدو​ صورة له مع حبيبته عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز​ وهما ينامان في سريرهما الى جانب توأمه إيفا ماريا وماتيو من الأم البديلة وابنته الصغرى من رودريغز آلانا مارتينا.

ونالت الصورة أكثر من 9 ملايين إعجاب وظهر الثنائي عاريان في الصورة مما جعلها تنتشر بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت ضجة واسعة.

ويعد كريستيانو وجورجينا من الثنائيات الاكثر شهرة في العالم واستطاعا ان يحققا اكبر مبلغ من انستغرام حسب ما اشارت اليه المصادر العالمية المطلعة في هذا الوضوع.





