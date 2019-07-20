بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجي بسبب ” زيارته منزل أبو تريكة “

تقدم المحامي ” أيمن محفوظ ” ببلاغا للنائب العام المصري ضد المعلق الرياضي الجزائري بقناة بي إن سبورت الرياضية ” حفيظ دراجي ” في أعقاب الزيارة التي قام بها حفيظ منذ أيام لمنزل عائلة لاعب كرة القدم المصري ” محمد أبو تريكة ” وقام بنشرها على السوشيال ميديا .

واتهم أيمن محفوظ ” دراجي ” بإنه قام بهذه الزيارة والترويج لها بهذا الشكل من أجل إثارة الفتنة في مصر وإفساد علاقتنا بالجزائر وإفساد العلاقات الدولية بين البلدين الشقيقين .

بالإضافة إلى إنها تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري ويكون بتغليب منطق الجماعة الإرهابية علي إرادة الشعب المصري .

وتابع قائلا بأن ما وراء هذه الزيارة هو محاولة لكسب التعاطف مع الفكر الإرهابي والترويج لتلك العائلة وبالطبع يعد ذلك ترويج للأفكار الجماعة الإرهابية ورمزها الرياضي محمد أبو تريكة .

كما يعد هذا التصرف تحدي غير منطقي للقضاء المصري الذي قضي بأن أبو تريكة المتعاطف مع الفكر الإخواني مدرج علي قوائم الإرهابيين .. وأن إقامة أبو تريكة مع دراجي بقطر التي تكن العداء للمصر في حد ذاته خيانة لأوطانهم .

واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم 9873 لسنة 2019 بالمطالبة بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه وإستصدار أمر بالقبض عليه لمحاكمته طبقا لقانون الإرهاب أو الأمر بترحليه فورا من الأراضي المصرية ووضعه علي قائمة الممنوعين من دخول مصر لمصر لخطورته الإرهابية .