تركي آل الشيخ يبيع نادي بيراميدز

أعلن الإعلامي مدحت شلبي في برنامجه ” مساء الأنوار ” على قناة نايل سبورت عن بيع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لحصته في نادي بيراميدز بعد نهاية مباريات الفريق بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي .

وإنه علم ذلك من خلال محادثة بينهما على الواتس آب لكي يستفسر شلبي عن خبر بيع بيراميدز الذي تداولته العديد من المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا .

ووافق تركي آل الشيخ بصورة نهائية على نقل ملكية نادي بيراميدز إلى ” سالم الشامسي ” و ” أحمد الرميثي ” خلال 24 ساعة وهم مستثمرون إماراتيون على أن يتوجه تركي إلى شراء نادي إنجليزي أو برتغالي والدخول إلى السوق الأوروبي .

وهذه ليست المرة الأولى التي يبيع فيها آل الشيخ حصته في النادي حيث اتخذ هذا القرار من قبل في فبراير الماضي ثم عدل عن تنفيذه استجابة لمطالبات النادي .