الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن عن الدولة التي ستستضيف بطولة خليجي 25

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم الخميس عن إستضافة مدينة البصرة في العراق لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسخته ال 25 المقبلة .

حيث نشر الاتحاد الخليجي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة كتب فيها : ” بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج ” .

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق فعاليات بطولة كأس الخليج بعد نسخة عام 1979 والتي أقيمت في مدينة بغداد .

وصرح ” عبد الخالق مسعود ” رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عن ارتياحه الكبير وسعادته بالثقة التي وضعها رؤساء الاتحادات الخليجية وأمناء السر في البصرة والعراق ليحظى بشرف الاستضافة مؤكدا أن هذا الأمر أسعد جميع العراقيين بلا استثناء وإنه إنجازا كبيرا للشعب العراقي .

كما أكد على أن الجانب الحكومي متمثلا في وزارة الشباب والجانب الأمني ممثلا في وزارة الداخلية تعهدا بتوفير الجانب الأمني لجميع الفرق والجماهير الخليجية وخروج البطولة بأفضل صورة .

يذكر أن العاصمة القطرية ” الدوحة ” تشهد حاليا منافسات بطولة خليجي 24 بمشاركة ثمانية منتخبات وانتهت منافسات الجولة الأولى من البطولة .. ونجح المنتخب العراقي ونجح في الفوز على نظيره القطري بثنائية لهدف وحيد .