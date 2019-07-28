تعرف على المدرب الجديد للمنتخب السعودي

كشفت صحيفة ” الرياضية السعودية ” عن تولي المدرب الفرنسي ” هيرفي رينارد ” قيادة المنتخب السعودي لكرة القدم خلفاً للمدرب الأرجنتيني ” خوان أنطونيو بيتزي ” .

ويأتي ذلك بعد اتفاق رينارد مع اتحاد كرة القدم السعودي على تدريب المنتخب لمدة عامين ونصف يوم أمس .

ومن المنتظر الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من كافة التفاصيل بين الجهتين .

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد دخل في مفاوضات مباشرة مع المدرب الفرنسي بعد استقالته من تدريب المنتخب المغربي بعد الخروج من منافسات دور ال 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 .

ويمتلك هيرفي رينارد سجلا تدريبيا جيدا في القارة الإفريقية حيث سبق له تدريب منتخبي زامبيا وساحل العاج وتوج معهما بكأس الأمم الإفريقية ليصبح أول مدرب يحصل على بطولة أمم أفريقيا مع منتخبين مختلفين .. وتولى بعدها قيادة المنتخب المغربي ونجح في قيادته للتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 20 عاما .