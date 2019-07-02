حذف مشاهد عمرو وردة من إعلان المنتخب المصري

قامت شركة ” Orange ” للإتصالات الراعي الرسمي لبطولة الأمم الإفريقية 2019 بحذف مشاهد اللاعب عمرو وردة من نسخة إعلانها الجديد والخاص ببطولة أمم إفريقيا والذي يحمل إسم ” إحنا أصحاب البطولة ” .
وذلك تلبية لطلب رواد السوشيال ميديا حيث طالبوا بحذف مشاهد اللاعب من الإعلان بعد الأزمة التي تعرض لها اللاعب في الآونة الأخيرة بإتهام عدد من الفتيات له بالتحرش اللفظي بهم .
وكانت الشركة قد علقت على هذه الأزمة مؤكدة أنها تبذل كل الجهد لإسعاد الجماهير المصرية وجماهير الكرة بالبطولة المقامة في مصر .
ابطال افريقيا عملوها وصعدنا للدور ال١٦ مبروك لمصر!#احنا_اصحاب_البطولة#اورنچ_الراعي_الرسمي_لكاس_الامم_الافريقية
Posted by Orange on Sunday, June 30, 2019