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حذف مشاهد عمرو وردة من إعلان المنتخب المصري

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قامت شركة ” Orange ”  للإتصالات الراعي الرسمي لبطولة الأمم الإفريقية 2019 بحذف مشاهد اللاعب عمرو وردة من نسخة إعلانها الجديد والخاص ببطولة أمم إفريقيا والذي يحمل إسم ” إحنا أصحاب البطولة ” .

وذلك تلبية لطلب رواد السوشيال ميديا حيث طالبوا بحذف مشاهد اللاعب من الإعلان بعد الأزمة التي تعرض لها اللاعب في الآونة الأخيرة بإتهام عدد من الفتيات له بالتحرش اللفظي بهم .

وكانت الشركة قد علقت على هذه الأزمة مؤكدة أنها تبذل كل الجهد لإسعاد الجماهير المصرية وجماهير الكرة بالبطولة المقامة في مصر .

ابطال افريقيا عملوها وصعدنا للدور ال١٦ مبروك لمصر!#احنا_اصحاب_البطولة#اورنچ_الراعي_الرسمي_لكاس_الامم_الافريقية

Posted by Orange on Sunday, June 30, 2019

 

 

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