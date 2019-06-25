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رونالدو يمنح عاملي فندق باليونان 23 ألف دولار ” بقشيش “

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نشر النجم البرتغالي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ” كريستيانو رونالدو ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” صورا من أجازته التي يقضيها برفقة صديقته الأسبانية ” جورجينا ” وأولاده الأربعة وعائلته وعددا من أصدقائه في منتجع فخم في كوستا نافارينو في اليونان .

وذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية قيام رونالدو بإعطاء مجموعة من العمال بالفندق عددهم خمسة ” بقشيش ” بقيمة 17850 جنيه إسترليني أي ما يعادل 23 ألف دولار أمريكي قبل مغادرته الفندق في لفتة منه لإدخال السرور عليهم .

واشترط رونالدو أن أن يتقاسم هؤلاء الموظفين الخمسة فقط المبلغ المتروك لإنهم هم الذين حرصوا على خدمته وبشكل جيد طوال فترة إقامته بالفندق .

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الغرفة التي كان يقيم فيها رونالدو يبلغ 7 آلاف جنيه إسترليني في الليلة الواحدة .

 

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