أعلن نادي ريال مدريد الأسباني في بيان رسمي له عن استقالة مدربه الفرنسي ” زين الدين زيدان ” بعد مورو 5 سنوات على قيادته للفريق .

وجاء في البيان : ” ريال مدريد يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا .. حان الوقت الآن لاحترام قراره وإبداء تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه طوال هذه السنوات وما تمثل شخصيته لريال مدريد ” .

وتابع : ” زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد .. وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا .. زيدان يعرف أنه في قلب ريال مدريد وأن ريال مدريد هو وسيظل دائمًا منزله ” .

ووفقا لتقارير أسبانية فإن من المرشحين لتدريب النادي الملكي خلفا لزين الدين زيدان هم : راؤول غونزاليس وأنطونيو كونتي ويواكيم لوف وماوريسيو بوكيتينيو .

يذكر أن النجم زين الدين زيدان استطاع تحقيق عدد من الإنجازات خلال فترة قيادته لنادي ريال مدريد حيث فاز بلقب الدوري المحلي مرتين وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات .. ومع نهاية الموسم الحالي احتل النادي الملكي المركز الثاني متخلفا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد .