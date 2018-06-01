شاهدوا كيف ودّع نجوم ريال مدريد زين الدين زيدان!.. تعرفوا على الأسماء المرشحة لخلافته

وجّه عدد من نجوم ريال مدريد رسائل وداعية لمدرب الفريق زين الدين زيدان بعد إعلانه بصورة مفاجئة استقالته من تدريب الفريق، بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من توليه المهمة. وجاءت استقالة زيدان من تدريب الفريق صادمة لمشجعي الفريق، بعد توليه المهمة في 2016 – عامين وخمسة أشهر- حقق خلالها دوري أبطال أوربا ثلاث مرات على التوالي والعديد من البطولات المحلية.

وفيما يلي ردود أبرز نجوم الفريق:

كريستيانو رونالدو: لقد كان فخراً كبيراً أن أكون لاعبك، شكراً جزيلاً لك يا أستاذ!

توني كروس: شكراً أستاذ، لقد كان من دواعي سروري!

سيرجيو راموس: كلاعب وكمدرب قررت أن تقول وداعا في القمة. أشكرك لعامين ونصف لا تُصدق. لن يتم محو إرثك أبدًا، أحد أكثر الفصول نجاحًا في تاريخ ريال مدريد .

ماركوس يورينتي: أستاذ، معك تعلمنا ومعك كبرنا ومعك حققنا ما كان يبدو مستحيلا. أنت ذاهب إلى القمة. شكراً لك بالنيابة عن كل المدريديستا.

لوكاس فاسكيز: لقد كان من دواعي سروري اللعب تحت أوامرك أستاذ. أسطورة كلاعب والآن أنت أيضاً كمدرب. لقد كان شرفًا التعلم والفوز بجانبك. أتمنى لك الأفضل. شكراً وإلى اللقاء.

بورخا مايورال: كلمة “شكراً” أصغر من أن تُظهر لك امتناني، لا أستطيع أن أشكرك أبداً على كل ثقتك بي وبالفرصة التي منحتني إياها لتحقيق حلم كبير كلاعب كرة قدم، لقد كان شرفاً أن أتعلم كل يوم منك. حظاً سعيداً زيزو ونأمل أن نلتقي قريباً.

مارسيلو: ميستر زيدان لقد تعلمت منك الكثير، استمتعت كطفل بكل تدريب ولعبة ونصيحة.

ناتشو فرنانديز: أشكرك ميستر على كل ما جعلتني أعيشه خلال سنتين ونصف، لطالما كانت خدمتك للاعبين والنادي أهم شيء بالنسبة لك، وهذا هو السبب في أنك مرجع للجميع. شكرا لك على كل شيء وحظا سعيدا في المستقبل

داني سيبايوس: شكراً لكل ما تعلمته منك هذا العام. لقد تركت إرثا كبيرا في ريال مدريد. كنت أسطورة كلاعب والآن أيضاً كمدرب. أتمنى لك الأفضل يا ميستر.

ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع 3 أسماء مرشحة لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أعلن رحيله عن “الملكي” يوم الخميس.

وأوضحت أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتنيو هو المرشح الأبرز لتولي تدريب ريال مدريد، رغم أنه جدد عقده مؤخراً مع نادي توتنهام الإنجليزي.

وأضافت: “يبرز اسم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي يشرف على تدريب تشيلسي ولكنه قريب من الرحيل من النادي الإنجليزي، أما الاسم الثالث هو مدرب منتخب ألمانيا، خواكيم لوف”.