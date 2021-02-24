تعرضت قطة لاعب كرة القدم العالمي ​كريستيانو رونالدو​ “بيبي” لحادث دهس خارج منزله في تورينو الإيطالية، ونقلت على اثره الى مستشفى خاص، لكن قرر بعدها كريستيانو إخراجها من العناية المركزة، وإرسالها بطائرة خاصة للعلاج في إسبانيا.

وفي مقابلة مع مجلة «In style» الإسبانية قال كريستيانو: “هربت ودهست وأوشكت على الموت وبقيت متأثرة بالإصابة لأكثر من شهر ونصف الشهر، ما دفعني الى نقلها الى مستشفى في اسبانيا”.

يذكر أن قطة كريستيانو رونالدو من نوع سفينكس، يبلغ سعرها 2600 جنيه إسترليني وترافق عائلة كريستيانو بكل رحلاتهم ومناسباتهم.







