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شاهد.. برشلونة يخطف مالكوم قبل ساعات من توقيعه مع روما

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Brazilian soccer player Malcom Filipe Silva de Oliveira poses in front of a FC Barcelona logo at their offices next to Camp Nou stadium in Barcelona

برشلونة يخطف مالكوم قبل ساعات من توقيعه مع روما

خطف برشلونة الإسباني اللاعب البرازيلي مالكوم من بوردو بعد ساعات من اتفاقه مع روما الإيطالي للانتقال إلى صفوفه، ليكون ثالث لاعب يضمه إلى صفوفه بعد أرثر ميلو وكليمنت لينغليه.

وأعلن برشلونة يوم الثلاثاء الصفقة التي وقعها اللاعب (21عاماً) لمدة 5 أعوام، بلغت 41 مليون يورو بالإضافة إلى مليون كمتغيرات.

وقال النادي الكاتالوني إن اللاعب البرازيلي سيوقع عقده يوم الأربعاء قبل أن يلتحق ببعثة الفريق التي ستشارك في جولة صيفية بالولايات المتحدة الأميركية.

وكان نادي روما الإيطالي قد اتفق مع بوردو على انتقال مالكوم إلى صفوفه، وقبل التوجه إلى إيطاليا دخل برشلونة على الخط وخطف اللاعب.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى بوردو في يناير 2016 قادما من كورينثيانز البرازيلي بعد تتويجه بلقب الدوري البرازيلي، ووصوله إلى نهائي مونديال دون 20 عاما.

وخاض اللاعب الأعسر، في غضون عامين ونصف العام، 86 مباراة سجل خلالها 23 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة.

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