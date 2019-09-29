شاهد .. حفل زفاف ” هاني رمزي ” نجم منتخب مصر السابق بحضور نجوم الفن والرياضة

احتفل لاعب منتخب مصر السابق والمدرب المساعد بالمنتخب المصري لكرة القدم سابقا الكابتن ” هاني رمزي ” بحفل زفافه يوم أمس السبت بحضور لفيف من نجوم الوسط الرياضي والفني في أحد فنادق القاهرة .

حيث شهد الحفل وجود كلا من حازم إمام وأحمد شوبير وهشام يكن وجوهر نبيل وعبدالمنعم الصاوي ومعتمد جمال وإيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الأسبق .

وأيضا الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأوليمبي وحمادة صدقي وحرمه وهشام سليمان ورامى عبد الله ونادر السيد وطارق السيد ومحمدعمارة .

ومن الفنانين تواجد الفنان حمدي الوزير والفنان محمد عبد السيد .

وبدأ حفل الزفاف بعرض للألعاب النارية بتوقيع الفنان أحمد عصام ثم احتفل الحضور على أنغام الدي جى خالد حسين والراقصه الإيطالية ليندا .

وأثارت صور الحفل التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي جدلا كبيرا بين المتابعين حول زواج هانى رمزى فى إشارة إلى أنه يدين بالديانة المسيحية وتوجد صعوبة فى زواجه مرة ثانية لاسيما وانه متزوج من إيطالية ولديه ابن يدعى فابيو .

يذكر أن هانى رمزى تمت إقالته من المنتخب المصري حيث كان يعمل مساعدا للمكسيكى خافيير آجيرى المدير الفنى السابق للمنتخب بعد وداع ” الفراعنة ” لبطولة أمم إفريقيا التى استضافتها مصر مؤخرا من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا بالخسارة بهدف دون رد .