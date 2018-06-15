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شاهد… كافاني يحتضن محمد صلاح ويواسيه بعد خسارة مصر

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حرص إديسون كافاني نجم منتخب أوروغواي على التوجه إلى اللاعب المصري محمد صلاح عقب نهاية مباراة مصر وأوراغواي في المجموعة الأولى لمونديال روسيا، والتي أقيمت اليوم وانتهت بهزيمة الفراعنة بهدف دون رد.

وغادر صلاح ملعب المباراة بعد إطلاق الحكم لصافرة النهاية حزينا ليفاجأ بأديسون كافاني نجم أوروغواي يتوجه نحوه ويحتضنه مواسياً له، وطالباً استبدال قميصه معه، في لفتة كانت محط اهتمام كاميرات ممثلي وسائل الإعلام المتابعين للمباراة.

وخسر المنتخب المصري في مباراته التي أقيمت اليوم الجمعة أمام أوروغواي بهدف دون رد، أحرزه خمينييز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليحتل بها المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وسيلعب المنتخب المصري المباراة القادمة أمام روسيا الثلاثاء المقبل.

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