شاهد .. كريستيانو رونالدو يبكي على الهواء .. والسبب ؟؟

نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية لقطات لنجم منتخب البرتغال لكرة القدم ونادي يوفنتوس الإيطالي ” كريستيانو رونالدو ” خلال مقابلة تليفزيونية أجراها مع الإعلامي ” بيرس مورغان ” والذي سيتم عرضها يوم غد الثلاثاء .

والتي ظهر فيها كريستيانو رونالدو وهو يبكي على الهواء بعدما شاهد مقطع فيديو لوالده الراحل ” خوسيه دينيس أفييرو ” .

وبدا على رونالدو التأثر كثيرا بمجرد مشاهدة مقطع الفيديو .

وبسؤاله عن شعوره لسماع والده يتحدث عن اعتزازه بإنجازات نجله قال : ” اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة لكنني لم أتوقع أن أبكي إذ لم أر هذه الصور قط .. يجب أن يكون لدي هذه الصور لأريها لعائلتي ” .

وأضاف أن والده لم يشهد نجوميته أو استلامه لأيا من الجوائز التي حاز عليها على عكس والدته وإخوته أو حتى أولاده الصغار .

وتابع بالحديث عن والده : ” لم أتحدث مع والدي .. ولم أكن أعرف والدي بنسبة 100% .. لم أتمكن من إجراء محادثة طبيعية معه .. كان الأمر صعبا لإنه كان شخصا مدمنا على الكحول ” .

يذكر أن والد كريستيانو رونالدو توفي عام 2005 عن عمر يناهز 52 عاما بسبب فشل في وظائف الكبد على خلفية إدمانه للكحول .. وكان حينها يبلغ رونالدو من العمر 20 عاما .

