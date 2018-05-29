شاهد..محمد صلاح لن يعالج في بريطانيا.. إلى أي دولة سيتوجه!

أعلن اتحاد الكرة المصري تفاصيل رحلة علاج محمد صلاح اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. وأكد الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين أن اللاعب سيتوجه للعلاج في إسبانيا غدا الثلاثاء، حيث تم اختيار إسبانيا وفقا لتقديرات ورؤية الطاقم الطبي لمحمد صلاح وفريق ليفربول.

ومن المقرر أن يتوجه هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري غد الأربعاء إلى إسبانيا يرافقه الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب للقاء محمد صلاح وطاقمه الطبي، ومتابعة فترة علاج اللاعب من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه مع ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد إن محمد صلاح بدأ برنامجه العلاجي أمس الأحد، حيث أكد في اتصال هاتفي مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب على روحه العالية وتصميمه على العودة سريعا إلى صفوف المنتخب.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أنه تواصل مع محمد صلاح، واطمأن منه على إصابته. وقال السيسي عبر صفحته على فيسبوك “تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته، وكما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمساً لاستكمال مسيرة البطولة والتميز، وقد أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز”.

وأضاف السيسي قائلا “إنني أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفاءه على خير ، ويكفيه فخراً أنه أصبح مثالاً يُحتذى به للشباب في مصر والعالم كله”.

وأعلن السيسي أن كافة إمكانيات مصر الطبية جاهزة لتقديم ما يلزم من علاج لنجم المنتخب المصري محمد صلاح مشدداً على وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية لتقديم ما يلزم للاعب وبالتنسيق مع الفريق الطبي المعالج.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة بكتفه أثناء المباراة، نتيجة الاحتكاك العنيف بقائد دفاع الريال سيرغيو راموس، ورغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه إلا أنه استمر لثوانٍ قليلة قبل أن يخرج باكياً من الملعب.