شاهد .. مروان محسن يحتفل بزفافه بحضور نجوم النادي الأهلي

احتفل مهاجم النادي الأهلي المصري والمنتخب المصري لكرة القدم ” مروان محسن ” بحفل زفافه يوم أمس في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس بالقاهرة .

وحرص عددا كبيرا من نجوم النادي الاهلي على حضور حفل الزفاف بعد انتهائهم من مباراة الفريق التي عقدت أمس في أولى مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق ” إطلع برة ” بطل جنوب السودان والتي انتهت بفوز النادي الأهلي برباعية .

حيث تواجد كلا من سعد سمير وحسين السيد ومحمد هاني وأحمد الشناوي ووليد أزارو ووليد سليمان ومحمد محمود وأحمد فتحي ومؤمن زكريا وأيمن أشرف وأحمد الشيخ ورامي ربيعة .

كما شارك فى إحياء الحفل المطرب المصري رامى صبرى .