تعرض حسان تمبكتي مدافع المنتخب السعودي لإصابة قوية للغاية، أثارت الرعب بين الجميع وأعادت إلى الأذهان واقعة أريكسن التي حدثت منذ أيام قليلة في بطولة يورو 2020.

كان إريكسن قد تعرض لسقوط داخل ملعب مباراة منتخب الدانمارك ونظيره الفنلندي، أثر سكتة قلبية ولكن أنقذته العناية الإلهية وتدخل الأطباء في الوقت المناسب.

وسقط تمبكتي في لقاء منتخب السعودية أمام أوزباكستان ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بعد تدخل عنيف من محمد العويس حارس الأخضر.

وتدخل محمد العويس عن غير قصد مع تمبكتي في الدقيق 73 وارتطمت رأسه في أرض الملعب ليفقد الوعي ويسارع الطاقمين الطبيين لإسعافه سريعًا.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” كشف خلالها آخر تطورات الإصابة، حيث أكد أن اللاعب في وضع جيد حاليًا.

أكد الجهاز الطبي بالمنتخب الوطني بأن اللاعب " حسان تمبكتي " في وضع صحي مستقر، وسيجرى له مزيدًا من الفحوصات للاطمئنان على صحته. — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 15, 2021

وأشار إلى أنه في وضع صحي مستقر، وسيجرى له مزيدًا من الفحوصات للاطمئنان على صحته.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره الأوزبكي بثلاثية دون رد، ليتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وابتعد الأخضر بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، متفوقًا على أوزبكستان الوصيف بفارق 5 نقاط.