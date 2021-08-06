في مفاجأة مدوية أعلن برشلونة الإسباني، الخميس، عدم تجديد تعاقده مع نجم الفريق ليونيل ميسي، مما يعني رحيله عن الفريق الكتالوني بعد 17 سنة حافلة.

وحسب ما أوردت “رويترز” عن بيان لبرشلونة، سيغادر ميسي الفريق الكتالوني بسبب عقبات مالية في عقده.

وجاء الإعلان الجديد بمثابة مفاجأة صاعقة بعدما أشارت كل التكهنات خلال الساعات الأخيرة إلى أن “البرغوث” بات قريبا من تجديد التعاقد.

وقد صفت الصحف الأرجنتينية نبأ رحيل أسطورتها، ليونيل ميسي، عن صفوف نادي برشلونة الإسباني بالنبأ “القنبلة” ذات الارتدادات العالمية.

فبعد أقل من شهر من نجاح ميسي، صاحب الكرة الذهبية 6 مرات، بقيادة منتخب بلاده لإنهاء انتظار دام 27 عاما لإحراز لقب قاري له ولمنتخب بلاده من خلال إحراز كوبا أميركا، بالفوز على البرازيل 1-صفر في المباراة النهائية، تشعر الأرجنتين بالذهول.

في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتكهن بشأن الوجهة المقبلة لميسي، بدأت بعض الفرق الأرجنتينية تحلم بالحصول على خدماته، على الرغم من أن الواقع الاقتصادي لا يزال مترديا في هذه الدولة الأميركية الجنوبية التي تشهد ركودا كبيرا، من شأنه أن يجعل العودة إلى الوطن حدثا أكثر إثارة للدهشة.

وأخذ هاشتاغ “أهلا ليو” بالانتشار على تويتر، حيث ظهرت صور ميسي يرتدي قمصان الأندية العريقة في الأرجنتين، بوكا جونيورز، وريفر بلايت، ونيولز أولد بويز، وسان لورنزو، بالإضافة إلى أندية أكثر تواضعا مثل نادي ساكاتشيسباس.

لكن الصحافة المحلية أبدت اهتماما فوريا بالمكان الذي سينتهي به ميسي البالغ من العمر 34 عاما.

وقالت صحيفة “كلارين” تحت عنوان عريض “صدمة عالمية.. هل سيكون باريس سان جرمان هو ناديه الجديد”، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي كان “المرشح الرئيسي لإضافته إلى نجومه” أمثال كيليان، مبابي ونيمار.

وأضافت الصحيفة أن “ميسي في أوج عطائه ومع أنظاره على مونديال قطر، سيواصل المراهنة على كرة القدم الأوروبية”، مشيرة إلى أنه كان يتودد إلى باريس سان جرمان المملوك لقطر لسنوات عديدة.