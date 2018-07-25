صلاح وميسي ورونالدو أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن عام 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا “يوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن عام 2018. وضمت القائمة اسم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا لصفوف يوفنتوس الإيطالي ،والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني.

كما انضم كيفين دي بروين نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي للقائمة ،بجانب أنطوان غريزمان نجم منتخب فرنسا ونادي أتليتكو مدريد.

وشهدت القائمة أيضا تواجد البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ،والفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد.

وبذلك تواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 3 لاعبين من منتخب فرنسا المتوج حديثا بلقب مونديال روسيا. وسيتم الإعلان عن جوائز الأفضل لعام 2018 خلال حفل توزيع جوائز “فيفا” الذي يقام في لندن في 24 سبتمبر المقبل.