نشر الحساب الرسمي لنادي ” مينيسوتا يونايتد إف سي ” الأمريكي على موقع تويتر يوثق قيام أحد لاعبي الفريق ويدعى ” حساني دوتسون ” وهو يعرض الزواج على حبيبته على أرض الملعب ووسط حشد جماهيري .

ويظهر اللاعب في الفيديو بعد انتهاء مباراة فريقه في الدوري الأمريكي وبينما كان اللاعبون على وشك التوجه إلى غرفة تغيير الملابس وهو يركع برومانسية أمام حبيبته الكرواتية وتدعى ” بيترا فوكوفيتش ” وفي يده خاتم الزواج ويطلب منها أن تشاركه حياته .

لترد بيترا فوكوفيتش بخجل قائلة : ” نعم ” وسط إندهاش الحاضرين وتحمّسهم للفكرة وتصفيق الجمهور ثم غادرت الملعب برفقة حبيبها .

SHE SAID YES



CONGRATS TO HASSANI AND PETRA pic.twitter.com/Jl5fYxP01M — Minnesota United FC (@MNUFC) July 4, 2021