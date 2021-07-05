نشر الحساب الرسمي لنادي ” مينيسوتا يونايتد إف سي ” الأمريكي على موقع تويتر يوثق قيام أحد لاعبي الفريق ويدعى ” حساني دوتسون ” وهو يعرض الزواج على حبيبته على أرض الملعب ووسط حشد جماهيري .
ويظهر اللاعب في الفيديو بعد انتهاء مباراة فريقه في الدوري الأمريكي وبينما كان اللاعبون على وشك التوجه إلى غرفة تغيير الملابس وهو يركع برومانسية أمام حبيبته الكرواتية وتدعى ” بيترا فوكوفيتش ” وفي يده خاتم الزواج ويطلب منها أن تشاركه حياته .
لترد بيترا فوكوفيتش بخجل قائلة : ” نعم ” وسط إندهاش الحاضرين وتحمّسهم للفكرة وتصفيق الجمهور ثم غادرت الملعب برفقة حبيبها .