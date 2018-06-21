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فوز كبير لكروانيا على الارجنتين 3 – 0

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قلّصت الأرجنتين آمالها بشكل كبير في عبور الدور الثاني بعد سقوط تاريخي أمام كرواتيا (3-0) الخميس لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال روسيا 2018.

وجاءت اهدافت كرواتيا على الشكل التالي:

– دق 90+2: راكيتيتش يطلق رصاصة الرحمة على الأرجنتين بالهدف الثالث.

– دق 80: صانع الألعاب المدريدي، لوكا مودريتش، يسدّد قذيفة صاروخية بعيدة المدى ويطبع رسمياً على خيبة أرجنتينية جديدة.

– دق 53: ريبيتش يصدم الأرجنتين بالهدف الافتتاحي بعد استغلاله خطأ كوميدياً ساذجاً من الحارس ويلي كاباييرو، ليضع زملاء النجم ليونيل ميسي في موقف لا يحسدون عليه.

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