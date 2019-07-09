فيديو جديد ل ” عمرو وردة ” يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد للاعب عمرو وردة نجم المنتخب الوطني المصري والمحترف في صفوف نادي ” أتروميتوس اليوناني ” يظهر فيه اللاعب وهو يرقص مع مجموعة من الشباب بطريقة غريبة .
وأثار الفيديو الجديد للاعب حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب التصرفات الغريبة التي ظهر بها في الفيديو .
ونشر الفيديو وتم تداوله بعد أيام قليلة من هزيمة المنتخب المصري وخروجه من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية ليثير موجة من الغضب الجماهيري ضده .
واعتبر البعض أن أبطال الفيديو فيما يبدوا قد تعاطوا ” حبوب هلوسة ” أو ” ستروكس “ووصفوا الفيديو بأنه ” فاضح ” .
فيديو مسرب لفضائح واستهتار اللعيبه مهزلة لا رجوله لا التزام لا تقدير للمسئوليه فضائح العيال دى لازم تدخل الجيش تتعلم يعنى ايه رجوله ويعنى ايه التزام ويعنى ايه وطن هو ده الالتزام والتدريب عملت ايه فى العيال يا مدرب الغبره لاعب منتخب يعنى التزام رجوله لاعب المنتخب لا يقل فى مثل هذه البطولات عن الجندى فى الميدان
Posted by احمد السيد احمد on Sunday, July 7, 2019