كرواتيا تفوز على روسيا بضربات الترجيح وتتأهل الى نصف نهائي مونديال 2018

نجحت كرواتيا في ضمان البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى المربع الذهبي عقب فوزها السبت على البلد المضيف للمونديال روسيا بركلات الترجيح (4-3) إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2).

على ملعب فيشت بسوتشي، بادر صاحب الأرض المنتخب الروسي بافتتاح باب التسجيل بفضل صاروخية لنجمه دينيس تشيريتشيف (31) قبل أن ينجح أندريه كراماريتش سريعاً في تعديل الكفة (39)، واستمر التعادل حتى الشوط الإضافي الأول حيث تمكن دوماغوي فيدا من التقدم للكروات (101)، غير أنّ الظهير الروسي ماريو فرنانديز أدرك التعادل مجدداً (115).

في سلسلة الركلات الترجيحية أضاع للمنتخب الروسي كل من سمولوف وفرنانديز، في حين سجّل دزاغوييف وإغناشيفيتش وكوزياييف. أمّا كرواتيا فقد أهدرت ركلة جزاء واحدة عن طريق كوفاتشيتش، بالمقابل وقعت 4 ركلات ترجيحية كاملة جاءت تباعاً عبر كل من بروزوفيتش ومودريتش وفيدا وراكيتيتش.

وستواجه كرواتيا في الدور نصف النهائي منتخب انكلترا صاحب المردود الثابت في هذا المونديال وذلك الأربعاء المقبل على ملعب لوجنيكي في موسكو، في حين سيتنافس في المواجهة الثانية للمربع الذهبي يوم الثلاثاء منتخبي بلجيكا مع فرنسا في سان بطرسبرغ.