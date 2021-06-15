تسبب لاعب كرة القدم البرتغالي العالمي ​كريستيانو رونالدو​ بخسائر فادحة لشركة المشروبات الغازية “​كوكا كولا​”، بعد أن أبعد زجاجتين من هذا المشروب عن الطاولة، التي جلس عليها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب بلده مع منتخب المجر، ضمن منافسات بطولة “​يورو 2020​”.

With a bit of shoddy maths, Ronaldo has cost Coca-Cola around £2.04M after moving them in his press conference…#EURO2020 | #CR7 pic.twitter.com/atWXqq4JTr — The Sportsman (@TheSportsman) June 15, 2021



ومن المعروف أن كريستيانو يهتم كثيراً بصحته، وفور جلوسه لاحظ وجود زجاجتين من الكوكا كولا، كون هذه الشركة هي الراعي الرسمي للبطولة، فما كان منه الا أن نصح الموجودين بشرب المياه، بدلاً من المشروبات الغازية.

وبحسب موقع “سبورتس مان”، فإن كريستيانو تسبب بخسائر بلغت حوالى 2.04 مليون جنيه إسترليني للشركة العالمية، بعد ما فعله في مؤتمره الصحفي.

https://youtu.be/qRzAX_0HLrM

ردود الفعل حول ما فعله كريستيانو

وفي تعليق لها حول ما فعله كريستيانو رونالدو، وصفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية رونالدو بـ”البطل”، وقالت إنه “تألق في لحظة غير معتادة قبل ثوانٍ من بدء المؤتمر الصحفي”.

وكشفت الصحيفة أن رونالدو صرخ بعد هذه الحركة، قائلاً: “ماء”، في إشارة منه إلى أن “ضرب الماء أفضل من شرب الكوكاكولا”.

Cristiano Ronaldo removes Coca Cola bottles and asked people to 'drink water' instead. #CristianoRonaldo#cococola pic.twitter.com/bDF9oZ0rje — Semiii (@semina_selim) June 15, 2021



وقد لقيت حركة كريستيانو إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنه يعتبر واحداً من الرموز الذين يتابعهم ويقتدي بهم ملايين من الشباب حول العالم، بينما تساءل البعض عن العقوبات التي من المحتمل أن تسلَّط عليه من طرف الإتحاد الأوروبي، خصوصاً أن الشركة من الرعاة الأساسيين لهذه المسابقة الكروية القارية.

Cristiano Ronaldo was annoyed to see the two Coca Cola bottles kept in front of him in the press conference.



He quickly moved those two bottles of Coca Cola aside. And insisted everyone to drink water instead.



What a man what a legend #CR7 #CristianoRonaldo #Palestine pic.twitter.com/FYnDdqNDaB — Touhid Ahmed (@TouhidAhmed88) June 15, 2021

كريستيانو يكره المشروبات الغازية

واشتهر كريستيانو رونالدو بكره للمشروبات الغازية بشكل عام، وإعتاد على مهاجمتها في العديد من أحاديثه ولقاءاته الإعلامية، ففي إحدى المرات قال لصحيفة برتغالية: “لا أعلم فيما إذا كان ابني سيصبح لاعب كرة قدم جيد، أحياناً يتناول مشروبات غازية، ويأكل رقائق البطاطس رغم معرفتة بأن ذلك يزعجني كثيرا”.

وأضاف: “في بعض الأحيان أخبره بعد أن يقوم بتلك التصرفات بأن يقفز في الماء البارد بعد اللعب حتى يتعافى بشكل أفضل، ولكنه يقول إن الجو بارد جداً بالنسبة له.ولكن لا بأس، فهو يبلغ من العمر 10 أعوام فقط”.

يُذكر أن رونالدو كان في وقت سابق لا يمانع تصوير حملات إعلانية لشركات مشروبات غازية، وذلك في بدايات مسيرته الكروية، فكان صوّر حملة إعلانية لشركة “بيبسي”.