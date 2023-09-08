شخر الكاتب الرياضي السعودي فهد الروقي، من تصريحات لاعب نادي النصر كرستيانو رونالدو بعد تصريحات له وصف فيها نفسه بأنه “رائد التغيير”.

وقال الروقي خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”: ” نشكر لك ونقدر تصريحاتك عن وطننا ودورينا، لكن مسألة إنك الرائد في التغيير ف ( تبطي عظم )”.

نشكر لك ونقدر تصريحاتك عن وطننا ودورينا



لكن مسألة إنك الرائد في التغيير ف ( تبطي عظم )



كنت لاعب عاطل والأندية الكبيرة رفضت التعاقد معك ونحن من انتشلناك بعقد ضخم لا تحلم به في حياتك



باختصار أنت جزء صغير من مشروع ضخم سترحل عنه قريبا وسيستمر بإذن الله pic.twitter.com/w6bgW6DB8f — فهد الروقي (@fahdalruqi) September 7, 2023

وتابع موجها حديثه ل “رونالدو” : “كنت لاعب عاطل والأندية الكبيرة رفضت التعاقد معك ونحن من انتشلناك بعقد ضخم لا تحلم به في حياتك”.

وأضاف: “باختصار أنت جزء صغير من مشروع ضخم سترحل عنه قريبا وسيستمر بإذن الله”.

ماذا قال رونالدو؟

وكان رونالدو قد قال في تصريحات صحفية : فخور بأنني كنت رائدًا في تطوير الدوري السعودي، لكن أكثر ما أريده هو أن تستمر السعودية في التطور في السنوات المقبلة.

وتابع: في البداية كان الجميع يقول إنني مجنون لأنني ذهبت إلى الدوري السعودي، لكن الآن الجميع ينظر إلى ما يحدث في الدوري السعودي.

وواصل رونالدو حديثه: الدوري السعودي سيتفوق على الدوري البرتغالي وسيكون أفضل بكثير.