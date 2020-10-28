احتفل كابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، يوم 19 يونيو بعيد ميلاده الـ70، شحاتة استطاع أن يحرز لمصر قبل تدريبه للمنتخب العديد من البطولات، له تاريخ كروى كبير أبرزه بطولة أفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب وقاد المنتخب المصرى لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية فى أعوام 2006 و2008 و2010.

حصل شحاتة على جائزة الكاف لأفضل مدرب فى أفريقيا لعام 2008. وصنف كأفضل مدرب فى أفريقيا عام 2010 فى ترتيب الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم وتم اختياره ضمن أفضل 5 مدرِّبين فى تاريخ القارة الأفريقية.

يحظى شحاتة بقربه من الوسط الفنى فهو متزوج من هدى رياض شقيقة الفنانة والراقصة عايدة رياض، وأنجب منها ولديه إسلام وكريم، أحدث زواجه منها فى الثمانينات غضب جمهوره.

ظهر شحاتة بشخصيته الحقيقية ضيف شرف بصوته فى كارتون “سوبر هنيدى” عام 2009 وظهر كذلك فى فيلمى واحد صفر بطولة أحمد الفيشاوى ونيللى كريم وإلهام شاهين وإخراج كاملة أبوذكرى، وفيلم العالمى بطولة يوسف الشريف وصلاح عبدالله من إخراج أحمد مدحت.

كما كان مرشح لدور زوج نجلاء فتحى فى فيلم “رحلة النسيان” قبل أن يقوم بالدور الكابتن طاهر الشيخ.