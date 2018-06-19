محمد صلاح “سيخضع لاختبار بدني” لتحديد مشاركته في مباراة مصر وروسيا اليوم

صرح المدير الفني لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، بأن نجم الفريق محمد صلاح سيخضع لاختبار بدني لتحديد إمكانية مشاركته أمام روسيا في ثاني مباريات الفراعنة في كأس العالم اليوم.

وكان نجم ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة البدلاء في المباراة الأولى لمصر أمام أوروغواي بسبب عدم تعافيه بالكامل من الإصابة التي تعرض لها في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال كوبر: “إنه لائق، وأتمنى أن يكون جاهزا لخوض المباراة. في المباراة السابقة اعتقدنا أنه سيكون جاهزا، لكنه لم يتجاوز الاختبار الطبي الأخير”.

يذكر أن مصر خسرت مباراتها الأولى أمام أوروغواي بهدف دون رد.