أجرى لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الانجليزي ” محمد صلاح ” لقاءا مع شبكة ” سكاي سبورتس ” والذي تمت إذاعته يوم أمس الجمعة .

وخلال الحوار أجاب محمد صلاح على سؤال حول من يختار من الفنانين لتجسيد شخصيته إذا تم تحويل قصة حياته ومسيرته إلى فيلم وثائقي .

فقال : ” لا أعرف لكن واثق أنه سيكون فيلما وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي جئت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى .. لكن أنا لم أفكر في هذا الأمر من قبل ومن الصعب علي أن أختار ” .

ثم قام المحاور بتذكيره بـالممثل الأمريكي صاحب الأصول المصرية ” رامي مالك ” لتجسيد قصة حياته ليرد صلاح قائلا : ” نعم رامي مالك سيكون اختيارا جيدا للفيلم .. كنت أتحدث معه في حفل مجلة التايم وهو يتحدث العربية قليلا ويعرف الثقافة وكيفية القيام بهذا الدور بشكل جيد ” .