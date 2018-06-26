نهاية الشوط الاول من مباراة الارجنتين ونيجيريا… والنتيجة ما زالت 1 – 0

سجل الأرجنتينى ليونيل ميسى الهدف الأول للتانجو أمام نيجيريا، فى الدقيقة 14 المباراة المُقامة بينهما حالياً على ملعب “كريستوفسكى”، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة بكأس العالم 2018 بروسيا، ويعد ذلك الهدف الأول لميسى فى النسخة الحالية من المونديال.

ويخوض المنتخب الأرجنتينى المباراة باحثا عن تحقيق الفوز ولا بديل غير ذلك مع تعثر منتخب أيسلندا أمام كرواتيا فى اللقاء المقام فى نفس التوقيت، وذلك من أجل التأهل إلى ثمن النهائى بينما يسعى المنتخب النيجيرى يسعى لتحقيق الفوز أو خطف التعادل أمام منتخب التانجو لضمان التأهل إلى الدور الثانى.