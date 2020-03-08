نقل عماد متعب إلى المستشفى واشتباه إصابته بجلطة في المخ

تعرض لاعب النادي الأهلي المصري السابق ونجم المنتخب المصري ” عماد متعب ” إلى وعكة صحية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة يوم أمس .

واشتبه الأطباء في إصابة عماد متعب بجلطة في المخ ولكن مع إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة تبين تعرضه تعرضه لانخفاض بالضغط وهبوط فى الدورة الدموية .

ومن المقرر أن يغادر متعب العناية المركزة اليوم بعد الاطمئنان على صحته والتأكد من استقرار حالته الصحية بشكل كبير .

كما حرص اللاعب المصري على طمأنة جمهوره ومحبيه بنفسه على وضعه الصحي من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” كتب فيها : ” أنا بخير الحمد لله ” .

وأكدت والدة عماد متعب على ذلك أيضا من خلال تصريحات لها عبر قناة النهار بإن متعب تواجد في المستشفى ولكنه أصبح بحالة جيدة .. فقالت : ” نجلي كان يخوض مباراة كرة قدم وشعر بالهبوط خلاله لينتقل إلى المستشفى ولكنني قمت بالاتصال به وحالته أصبحت جيدة ” .