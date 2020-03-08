نقل عماد متعب إلى المستشفى واشتباه إصابته بجلطة في المخ

تعرض لاعب النادي الأهلي المصري السابق ونجم المنتخب المصري ” عماد متعب ” إلى وعكة صحية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة يوم أمس .
واشتبه الأطباء في إصابة عماد متعب بجلطة في المخ ولكن مع إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة تبين تعرضه تعرضه لانخفاض بالضغط وهبوط فى الدورة الدموية .
ومن المقرر أن يغادر متعب العناية المركزة اليوم بعد الاطمئنان على صحته والتأكد من استقرار حالته الصحية بشكل كبير .
كما حرص اللاعب المصري على طمأنة جمهوره ومحبيه بنفسه على وضعه الصحي من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” كتب فيها : ” أنا بخير الحمد لله ” .
وأكدت والدة عماد متعب على ذلك أيضا من خلال تصريحات لها عبر قناة النهار بإن متعب تواجد في المستشفى ولكنه أصبح بحالة جيدة .. فقالت : ” نجلي كان يخوض مباراة كرة قدم وشعر بالهبوط خلاله لينتقل إلى المستشفى ولكنني قمت بالاتصال به وحالته أصبحت جيدة ” .
انا بخير الحمد لله 💪💪
— Emad Meteb (@emadmeteb90plus) March 7, 2020