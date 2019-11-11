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وفاة لاعب نادي الزمالك المصري السابق عن عمر يناهز 31 عاما

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توفي اليوم الإثنين لاعب نادي الزمالك ونادي بتروجت المصري السابق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 31 عاما .

حيث خضع اللاعب منذ فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ قبل أن يتوفى اليوم بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير .

ونشر أصدقاء الراحل خبر وفاته وصورته على مواقع التواصل الاجتماعي ينعونه .. فكتب ” عامر عامر ” حارس نادي الانتاج الحربي المصري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : ” إنا لله وإنا اليه راجعون .. علاء علي في ذمة الله ” .

يذكر أن علاء علي من مواليد 1988 وبدأ مسيرته في نادي الزمالك بعدما تم تصعيده للفريق الأول موسم 2007-2008 وظل به حتى عام 2012 .. ولعب لعدد من الأندية أبرزها دجلة وسموحة وطلائع الجيش وبتروجيت والمصري .

وخاض علاء علي طوال مسيرته 175 مباراة بواقع 158 مباراة بالدوري و12 بالكأس و5 مباريات بدوري الأبطال .. وسجل خلال مسيرته 19 هدفا بالدوري وهدف بدوري الأبطال .

يذكر أن اللاعب الراحل متزوج وله طفلين ولد وبنت وهم ” عدي ” و ” لوجي ” .

 

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