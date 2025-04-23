مقال مرسل من احمد -فؤاد الغيم

بواسطة: احمد -فؤاد الغيم

الشعر الشعبي في ابسط تعاريفه هو كل شعر يتم كتابته باللهجة الشعبية من دون اللغة العربية الفصحى، فهو موروث شعبي يمثل الشعوب باللهجة الدارجه ويعبر عن أحلامهم وطموحاتهم واحزانهم وافراحم ويتبع الشعر الفصيح في المجالات فهناك شعر شعبي غنائي وهناك شعر فخر وحب وهجاء الخ…..

ويمتاز الشعر الشعبي بقاعدته العريضه من المتذوقين له داخل الدولة الواحده عكس الشعر الفصيح الذي ينحصر في طبقة معينه في الغالب

ومن الأمثله من الشعر الشعبي شعر سعد بن جذلان رحمه الله

يالله ياللي منك رجوا الغناه ومنك خوف

ياكريم يكرمون الاكارم من عطاه

عالم اللي نعلمه شايف اللي مانشوف

خافي سره والاسرار ما هي بتخفاه

ما رجينا كون عطفك وروفك يا رؤف

يا الله انك ما تفلت يدينا من عراه

والله اني شره وان هقوتي ترقى الصفوف

غير عيا يستحي الفقر من وجه الغناه

فراكب اللي كنه النصب قدام القنوف

شاص لند الفين يعطى على شوفه شفاه

ابيض الراس الشطرطون معكوف

كالشفق الاحمر على حد ناوي من صحاه

فالعروق البيض يزمي على راس الطنوف

مثل ماتزمي سحال الحليب من الرغاه

كن سبيره حبة الخال في عنق الهنوف

لاعتنقها الواحد اللي تبين له غلاه

مثل شغموم على خدمة الخوة ولوف

يتغانم شبت النار قدام أخوياه

دق سلفه يطلع الزيت من فوق البلوف

لا قضيت الفرض الاول وفقت من الصلاه

امش من بطن الشقيقة سلمت من الصدوف

نحره بيت ال درعان في بطن الغضاه

بيت شرهين الروابع مدلهت الضيوف

عون من يحتاج فزعاتهم وجه وجاه

الربوع اللي نباهم على العز معروف

ذكرهم بين الرجاجيل يلفت الانتباه

اقلط وقيّل على دلّه وعود وخروف

وان نشد مفلح وش العلم قل علمي عناه

ياولد درعان ما ينصى عند الظروف

كود رجال يعشق المراجل من صباه

فان قدر يقضي لزومي ملكني بمعروف

وان تعذر عن لزومي عسى الدنيا فداه