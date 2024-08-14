يصادف اليوم السابع من شهر صفر ذكرى استشهاد الامام الحسن عليه السلام احد سيدي شباب اهل الجنة .
وكان سبب استشهاده كما تذكر الاخبار :
أن معاوية بذل لجعدة بنت محمد بن الاشعث زوجة الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عشرة آلاف دينار وإقطاعات كثيرة من شعب سورا ، وسواد الكوفة ، وحمل إليها سما فجعلته في طعام فلما وضعته بين يديه قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، والحمد لله على لقاء محمد سيد المرسلين ، وأبي سيد الوصيين ، وامي سيدة نساء العالمين ، وعمي جعفر الطيار في الجنة ، وحمزة سيد الشهداء صلوات الله عليهم أجمعين . ودخل عليه أخوه الحسين صلوات الله عليه فقال : كيف تجد نفسك ؟ قال : أنا في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة على كره مني لفراقك وفراق إخوتي . ثم قال : أستغفر الله على محبة مني للقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة وجعفر وحمزة عليهم السلام . ثم أوصى إليه ….
فسلام عليك يا سيدي ابدا ايها العالم بالتأويل وحافظ السفينة لاهلها معز المؤمنين واحد سيدي شباب اهل الجنة.
يصادف اليوم السابع من شهر صفر ذكرى استشهاد الامام الحسن عليه السلام احد سيدي شباب اهل الجنة .