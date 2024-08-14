يصادف اليوم السابع من شهر صفر ذكرى استشهاد الامام الحسن عليه السلام احد سيدي شباب اهل الجنة .

وكان سبب استشهاده كما تذكر الاخبار :

أن معاوية بذل لجعدة بنت محمد بن الاشعث زوجة الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عشرة آلاف دينار وإقطاعات كثيرة من شعب سورا ، وسواد الكوفة ، وحمل إليها سما فجعلته في طعام فلما وضعته بين يديه قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، والحمد لله على لقاء محمد سيد المرسلين ، وأبي سيد الوصيين ، وامي سيدة نساء العالمين ، وعمي جعفر الطيار في الجنة ، وحمزة سيد الشهداء صلوات الله عليهم أجمعين . ودخل عليه أخوه الحسين صلوات الله عليه فقال : كيف تجد نفسك ؟ قال : أنا في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة على كره مني لفراقك وفراق إخوتي . ثم قال : أستغفر الله على محبة مني للقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة وجعفر وحمزة عليهم السلام . ثم أوصى إليه ….

فسلام عليك يا سيدي ابدا ايها العالم بالتأويل وحافظ السفينة لاهلها معز المؤمنين واحد سيدي شباب اهل الجنة.

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