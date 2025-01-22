ماذا يريد ترامب من العرب ؟

توقف المراقبون عند عرض الرئيس الامريكي الجديد القديم ( ترامب) في اول يوم لتنصيبه انه مستعد للقيام بزيارة للسعودية مقابل 500 مليار دولار!

وقد قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العرض للمملكة العربية السعودية، الذي يقضي بزيارتها مقابل دفع 500 مليار دولار.، كما جاء في تصريحاته يوم أمس بعد تنصيبه رسميًا. فهل ستوافق السعودية ثانية كما فعلت من قبل ؟

وقد اشار ترامب إلى زيارته السابقة للسعودية، حيث قال: “قمت بزيارة السعودية في المرة الأخيرة لأنهم وافقوا على شراء منتجات بقيمة 450 مليار دولار منا. قلت لهم، سأقوم بالرحلة، ولكن عليكم شراء المنتجات الأمريكية. ووافقوا على ذلك، وقد اشتروا بالفعل بـ450 مليار دولار”.

وعندما سُئل عن إمكانية تكرار الزيارة، أضاف: “حسنًا، لا أعرف إذا كانت السعودية تريد شراء بـ450 مليار أخرى أو 500. سنرفع الرقم ليتناسب مع التضخم.

فهل ينتظر العرب الكثير من الرئيس الجديد بعد هذا التصريح ام عليهم الحذر من نهم للمال قادم يطرق ابوابهم ؟!