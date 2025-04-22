مقال مرسل من احمد -فؤاد الغيم

بواسطة: احمد -فؤاد الغيم

غني عمل حادث فزاره كثير من الناس في ابمستشفى والسبب زيارة المريض واجبه

على النقيض من ذلك فقير مرض ولم يزره احد وكتب على منصة تويتر -x حاليا- بان جيرانه يزورهم الناس ولاياتي احد لزيارته

بعدها بأيام زاره الكثير محملين بالهدايا والورود

فالناس صنفان ، صنف يزور لاجل المال والمصلحة و، وصنف لله ، وبعضهم قال ان كل اصدقاءه الاغنياء اما الفقراء فلايغرفهم ولا يرغب بمعرفتهم ،شافى الله كل مريض والبسه ثوب الصحة والعافيه.

في الأولى كان المال الحاضر الأقوى وفي الثانية كان التعاطف وكسب جبر الخاطر والبحث عن الأجر أقوى ،لكن يظل المال صاحب سطوة وهيبة وكلمة قوية عند كثير من الناس الا من رحم الله وقليل ماهم

إِنْ قَلَّ مَالِي فَلَا خِلٌّ يُصَاحِبُنِي

أَوْ زَادَ مَالِي فَكُلُّ النَّاسِ خِلَّانِي

فَكَمْ عَدُوٍّ لِأَجْلِ الْمَالِ صَاحَبَنِي

وَكَمْ صَدِيقٍ لِفَقْدِ الْمَالِ عَادَانِي

ياترى انت يامن قرأت من اي صنف؟