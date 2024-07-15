هل يدير السنوار مباحثاته مع اسرائيل من مصر !

ترددت فى الآونة الاخيرة روايات عن وجود يحيى السنوار رئيس حركة حماس بمصر بعدما انتشرت سرديات عن وجوده فى مدينة الحمام غرب الإسكندرية بمصر .

يعتقد رواد الساحل الشمالى الذين وفدوا لقضاء اجازاتهم المصيفية بقرى ومنتجعات سياحية أنهم رأوا يحيى السنوار فعلا متخفيا بتلك المنطقة . لكن أهالي المدينة يقولون ان هذا الرجل هو شبيه بالسنوار . لـ ربما تدفع هذه الاخبار المتداولة الموساد للبحث عن السنوار فى مصر . ليؤكد توجسات الاسرائيليين بان قادة حركة حماد كثيرا ما يتواجدوا بمصر للقاء السنوار ولعل الحكومة المصرية على علم بالموضوع او انها سرديات غير حقيقية والحكاية لا تعدو ان تكون من مصر يلة البعض وان الرجل الموجود بمدينة الحمام هو شبيه بالسنوار

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