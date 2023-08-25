من خواطر الأمير سراج وهاج

….. ((((((( ….نور من الظلام ))))))

-1] لا اعلم ماذا حدث

ما الذي أفزعني …وجعلني انهض من نومي ..في هذا الوقت المتأخر من الليل

دقات قلبي….تذداد بقوة

وكأن هناك حدث جليل سوف يصيبني

.

وما هذه الأصوات المزعجة …. التي بالخارج

وأسرعت وفتحت باب البلكون .

فأنا كنت بمفردي في بيت قديم ورثته

في منطقة هادئه نائيه بعيده عن الأزدحام فأنا أعشق الهدوء

ولقد وصلت له اليوم متأخر بعد سفر طويل .

.

ووقفت بالبلكون …الشارع خالي من الناس ومظلم

إلا من نور أحد الأعمدة الموجود بجوار سور البحر …في منطقة بعيده عن العمران

.

من أين أتت هذه الرياح الشديدة

بل عاصفه قوية …وبرق وأصوات رعد وكأنها سوف تمطر

وأمواج البحر الهائجه …وكأنها تتعارك مع رياح السماء

ماهذا ..نحن لسنا في فصول المطر

و الجو كان هادىء رائع ومنعش قبل نومي …ما الذي قلب كيان الطبيعه

هناك شيء غير طبيعي …

.ومنذ متى وأنا أفزع من صوت رياح أو رعود ..

. ولماذا قلبي يخفق بشده

.

وبدأت الوم نفسي على فكرتي أن أركب سيارتي وأأتي اليوم هنا

الى هذا البيت المغلق في هذا المكان المقطوع …

شهور طويلة لم أفكر حتى أن اذهب إليه واتفقده

ولكن …وجدتني أجهز حقيبتي …وأركب سيارتي …

واقطع المسافات الطويلة ..كي انعم بالهدوء والسكون

فقد كنت في صراع مع نفسي …أعلن تمردي على حياتي

وأشعر أنني تائه … وإن الله غير راضي عني … ولكن أعلم أن الله يحبنا …ويختبرنا

المهم

لقد أتيت الى هنا وأنتهى الأمر ..وكيف لي أن أعلم أن الجو سوف ينقلب حاله بهذا السوء

.

وهممت انا أدخل وأغلق باب البلكون خلفي …وأعاود نومي

ولكن ما هذا …

هناك أحد ما .. قادم من بعيد ..

ما الذي أتى به الى هذا المكان المهجور … لاتوجد أي محلات أو شيء يمكن ان يفيده

وتمهلت قليلاً انظر الى هذا الشيء الذي يمشي متخفي وهو يلتفت يمين وشمال وكانه لص هارب

لابد أن اعرف حكايته

.

وأقترب هذا الشيء قليلاً …وكان يسير نحو سور البحر

الآن أصبحت أستطيع ان أتبينه جيدا

.

يا إلهي ….إنها امرأة ….. وتحمل شيء ماء بين يديها

ماهذا …لا استطيع أن أحدد وأخمن ماذا تحمل

ولماذا تذهب نحو سور البحر

وكيف تخرج في هذا الوقت من الليل …ووسط هذا المناخ السيء

تكاد الرياح القوية أن تطيح بها

.

وما أن وصلت المراة الى سور البحر بجوار عمود النور ..

حتى توقفت عن السير

.

وبدات تكشف الغطاء عن ما تحمله …. ماهذا

إنه طفل صغير …

.

ومالت برأسها نحوه تقبله .

وبدات تتحدث معه

ماهذه المرأة المجنونه … تكلم طفل رضيع ربما رأى نور الدنيا منذ أيام قليله

.

وقفت مشدوه أمام ما أراه ….وكانني أحلم ومازلت نائماً

.

رأيتها تنظر إليه تكلمه

.

يارب …ماذا تقول ….وكيف أسمعها وهي تهمس لأبنها

وهي بعيده عني

حتى ولو كانت تصرخ بأعلى صوتها …كيف اسمعها وصوت هذه الرياح والرعود …تكاد تصم أذني

.

ماذا تقولي له أيتها البلهاء …

وما الذي اتي بكي في هذا الوقت والى سور البحر

ولماذا تخاطري في هذا الجو الرهيب ومعكي طفل صغير مولود

لايمكن أنكي سوف تفعلي …ما خطر في بالي الأن

لا …سوف تفعل …كل الشواهد تؤكد ذلك

ولو صرخت أنا بأعلى صوتي فهي لن تسمعني فتخاف وتهرب

.

ماذا أفعل الأن

ولماذا أيقظتني الأن يارب

هل كي أشاهد مجرمة تنفذ حكم الأعدام في طفل رضيع بريء

===============

-2] .

أغمضت عيني ووضعت يدي فوقها …حتى لا أرى ما سوف تفعله ..فلن أنسى ذلك

.

يا الله … هل قذفت به أم لا

لا أريد ان ارفع يدي عن وجهي

ليتني كنت أستطيع أن اسمعها ماذا تقول

.

ورفعت يدي عن وجهي ..وفتحت عيني ببطء

وإذا بي أجد نفسي أحلق فوق رأسها وأراها وأسمعها بوضوح

لقد أنفصلت روحي عني وذهبت إليها

ونظرت الى بلكون بيتي …فإذا بي أراني هناك مازلت واقف في البلكون

وانا أضع يدي فوق وجهي

.

لم أستوعب ماذا وكيف يحدث هذا

ولكني انتبهت لصوت حديث المرأة مع الطفل الرضيع

كان مغمض العين ..نائم في هدوء

كانت تبكي وتقول له

.

سامحني يا أبني الحبيب …ما سوف أفعله معك الأن

هو رحمة بك وبي

لايمكن أن اسمح لك ان تعيش حتى تعرف حقيقة امك وكيف أتت بك الى هذا العالم البغيض

ربما وأنت عند الله سوف تعذرني …

.

حاولت أن أتخلص منك وانت مازالت جنين في بطني

فعلت كل شيء ولكنك كنت عنيد …تمسكت بأحشائي بقوة

لقد جئت أنت هنا خطا … ولابد من تصحيح الخطأ

حتى استطيع ان أكمل باقي حياتي بحريه لاقيود

حياتي التي كنت أحلم وأنعم بها ..

.فتركت بيتي الفقير وأنا صغيره …وهربت كان عمري 15

كنت دائماً اسمع شجار أبي وامي الذي لاينتهي

أمي تريد وابي عاجز لايستطيع ان يلبي جميع ما يحتاجه البيت

كنت أسمعها تقول ..بنتك لن تتزوج … وأنت فقير

حتى انها لم تكمل تعليمها

لن يتقدم لها احد ..فلن نستطيع أن نجهز لها شيء

كان أبي يعمل طوال اليوم …وكان لا يكاد يكفينا أكل فقط

وكنت أتطلع الى البنات من حولي وملابسهم الغاليه يرتدون الذهب يركبون سيارات ويسافرون ويأكلون ويفعلون كل ما يشتهون

.

فأرادت ان أكون مثلهم ….فتمردت على حياتي …ولم أرضى بها

وهربت

و رأيت الويل حتى حققت كل ما كنت أحلم به ..ولكن كان الثمن غالي .كان جسدي وأنوثتي هي مصدر رزقي

كنت أعيش حياتي بحريه بلا قيود …

حتى أتيت أنت فاظلمت حياتي

لم أعد استطيع ان اسهر و أسكر وأرقص وأمتع خفافيش الليل

منذ ولدتك من أسبوع وقبلها شهرين أو اكثر لم أشتغل

ونفذ مالي

لابد للعودة لعملي وحياتي …ولكنك أنت عائق ..تقف في طريقي

لن أستطيع ان اهتم بك او أواظب على إطعامك

لقد أظلمت حياتي … وآن وقت رحيلك

ورأيتها تبكي …

ورأيت دموع تتساقط على وجه الرضيع ..لا أعلم دموع من

هي أم إنها روحي …..فهل للروح دموع

.

-3] وأقتربت المراة للسور والتفت حولها لترى هل يشاهدها أحد

وقبلت رأسه …ونظرت الى وجهه النظرة الأخيرة

فإذا عيونها تلتقي بعيون طفلها الذي أستقيظ من النوم بسبب قبلتها له

كان ينظر لها ..وكأنه يعاتبها

فأنهارت الأم …وخارت قوتها وجراءتها

وأحست كم هي دنيئه وحقيره

الجاني يعاقب الضحيه ويسلب روحه دون ذنب

كيف أعماها شيطانها لتقتل طفل بريء هو قطعة منها

ما ذنبه …هي من أخطات واجرمت وعصت الله وأتبعت ابليس

ربما يغفر الله لها كل ما فعلت إلا قتل طفلها البريء

أنها هي المجرمة ….وعدالة الله والسماء ان العقاب يكون لها

نعم …

وتراجعت عن السور قليلاً وأخذت تكلم نفسها

نعم انا المجرمة ..أنا من أذنبت …ولابد من تطهير نفسي بالموت

.

ووضعت طفلها الرضيع على الأرض بجوار السور

وصعدت هي لتلقي بنفسها في البحر العميق ليغسل ذنوبها

وارتفع صوتها قليلا…تناجي ربها ..تطلب منه العفو والمغفرة والسماح

يارب ….ليس لي سواك …أنت أعلم بحالي

كنت ضعيفة فأغواني شيطاني … لإني لم أجد يد حانيه تقف معي

الكل كان يريد مقابل مساعدتي بشيء من جسدي ابيعه له

يارب …هذا طفلي سيصبح وحيداً فأحميه ياربي فأنت أحن عليه مني

وأصبح صوتها كالصراخ …تنادي بقوة على ربها أن يغفر لها

يارب ..يا أرحم الراحمين ..أرحمني

.

-4] .

أصبحت أسأل نفسي …. هل أنا أستحق الجنة ونعيمها

وبدأت أقيم وأتذكر أعمالي … وكاني أستلمت كتابي

وكان أشد ما يؤلمني …عندما تذكرت أخطاء الماضي

وأصبحت أتمنى العودة إليها لتصحيح زلاتي وترتيب نظام حياتي

ولكن هيهات

أعطيتني كل شيء من مال وصحة ..فأستعنت بهما على معصيتك

يارب أرحم ضعفي

.

وتذكرت أن في الله في كتابه العظيم ..يخبرنا إنه معنا يسمعنا ويرانا

فأصبحت أتحدث معه ..,أنا أعلم إنه يسمعني

وعندما أركع أو أسجد ..في صلاتي

كنت أقول له همساً … يارب أنا عبدك المذنب …اسجد إليك الآن … و,اسبح بأسمك العظيم الأعلى …فتقبلها مني

فهل يارب …بفضل هذه السجدة …تكون ساتر لي من لهيب النار ..,وقت الحساب

طنت أصرخ خوفاً

يارب العالمين …يا أرحم الراحمين

أعلم إنك غير راضي عني …ولكن أشعر وأعرف أنك تحبنا

أرشدني ماذا أفعل ..حتى أتأكد برضاك علي …فلا أخاف

.

-5] يا إلهي

كان صراخ المراة وهي تنادي ربها مثل صوتي صراخي

فأهتز قلبي … واتحد صوتي معاها دون أن تسمعني

.

وأغمضت المرأة عيونها وهي تميل الى الأمام لتنفذ عقاب أرادت ان تنفذه في طفلها البرىء

كنت أريد أن أمنعها …ولكن كيف فأنا مازالت اقف بعيد في بلكون بيتي

وفجاءة

صرخ الطفل ببكاء … كان كافي أن يهتز له قلب أمه

فترمي بنفسها الى الخلف عليه تحضنه

وحملته بلهفه …وهي تقول له ….لاتخاف يا ابني لن اتركك

بل سا أعيش من أجلك انت

سوف أغير حياتي وأوهب عمري لك حتى

سوف أعمل وأشتغل أي شيء حتى ولو خادمة في البيوت

سوف تكون انت النور الذي يضيء حياتي ويعصمني من فتن الدنيا

ولن أعود الى بؤرة الفساد التي كنت أعيش فيها

سا أرحل بعيد انا وابني

يارب … يا أرحم الراحمين …ساعدني من أجل أبني

وسوف أجعله أبن صالح مطيع لك

وحملت أبنها بلهفه بحنان لم تشعر به من قبل

وسارت بخطوات بطيئه .وهي كلها عزيمة وإصرار على التوبة رحلت وهي لاتعلم الى أين تذهب …وترفع عينها الى السماء

وهي تردد يارب

.

ثم وجدت رجل يقف أمامها قبل أن ترحل ويمد يده لها

ويقول لها … لاتخافي

لقد أرسلني الله إليكي

لقد سافرت ساعات طويلة … كي أصل إليكي

أعطني ابننا نور الذي سوف يخرجنا من ظلام حياتنا

وفجأة توقفت الرياح …. وأصوات الرعود

لقد كانت الطبيعة تعلن غضبها ….والآن هدأت