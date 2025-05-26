مقال مرسل من وهب الحسيني

بواسطة: وهب الحسيني

بعد الزيارة التاريخية للبابا الكاثوليكي الراحل للعراق مسقط راس سيدنا ابراهيم عليه السلام،

جاء دور البابا الجديد بالرغبة بزيارة الجزائر حيث ولد القديس اوغسطين ، فيا ترى اهتمام الكنيسة محصور في الزاوية الروحية لمكانة منطقتنا العربية ام هناك امور سياسية خفية ؟؟!!

نقلت البي بي سي خبر عن توجيه البابا الجديد لاون الرابع عشر رسالة “خاصة” إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عبر له فيها عن “رغبته الصادقة” في زيارة الجزائر، وذلك بعد توليه منصب الحبر الأعظم في الفاتيكان مباشرة.

ونقل الرسالةوفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، سفير الجزائر لدى الكرسي الرسولي، رشيد بلادهان، الذي حضر القداس لتهنئة البابا الجديد، بمناسبة انتخابه لمنصب “بابا الكنيسة الكاثوليكية، ورئيس دولة الفاتيكان”.

فما السر وراء هذه الرغبة البابوية، وما العلاقة “الخاصة” بين رأس الكنيسة الكاثوليكية والجزائر؟

الواقع أن رسالة البابا أشارت بوضوح إلى دوافع رغبته في زيارة الجزائر، وإلى علاقته الشخصية بها. وذكر في حديثه مع السفير الجزائري أنه يرغب في رؤية مسقط رأس القديس أوغسطين، أبرز أعلام الفكر المسيحي، وأعظم الآباء اللاتين في الكنيسة الكاثوليكية، بعد بولس الرسول.فهل هذا هو الدافع الوحيد ؟؟ ام هناك شيء اخر يتعلق بالبعثات التبشيرية في منطقتنا ؟

وقد سبق ان عرف الحبر الأعظم نفسه، في خطاب تنصيبه، بأنه “ابن القديس أوغسطين”، قائلاً إنه يفتخر باتباع فكره ومنهجه في الدين والحياة. ولا شك في أن هذه الرابطة الروحية، دفعته إلى التعبير عن رغبته في زيارة الأرض التي أنجبت معلمه في الفكر وقدوته في العقيدة.

وأدى البابا لاون الرابع عشر، بعد انتخابه، زيارة مفاجئة لرهبنة القديس أوغسطينوس في روما. وهي جماعة في الكنيسة الكاثوليكة، لها فروع عبر العالم. كان الكاردينال، روبرت فرنسيس بريفوست، رئيسا لها، في الفترة من 2001 إلى 2013.

ودخل الكاردينال بريفوست دير الرهبنة الأوغسطينية في عام 1977. والتزم طريقتها في التعبد وأسلوبها في العمل، طوال حياته. ونال شهادة الدكتوراه في القانون الكنسي، في روما، عام 1987 بأطروحة عنوانها: “دور الرئيس المحلي لرهبانية القديس أوغسطينوس”.

وأصبح لاون الرابع عشر أول بابا ينتمي إلى الرهبنة الأوغسطينية. ويظهر تأثره بالقديس أوغسطين في شعار الدرع الذي اختاره لنفسه وهو على رأس الكنيسة الكاثوليكية. ففي نصف الدرع السفلي نرى كتابا مغلقا، فوقه قلب يخترقه سهم. وهذا شعار مستوحى من مقولات القديس أوغسطينوس.

ويرمز الشعار إلى أعتناق القديس أوغسطينوس للمسيحية بعد رحلة طويلة وبحث عميق. ووصف حينها لقاءه “بكلمة الله” في هذه الصورة، بقوله “لقد جرحت قلبي بكلمتك”. ويحمل درع البابوية أيضاً عبارة أوغسطينية باللاتينية، تقول: “في الواحد نصير واحداً”.

ويشرح البابا معناها، في مقابلة مع “أخبار الفاتيكان”، بقوله: “إن الوحدة والتشارك من صميم الهبة الخاصة التي تميز رهبنة القديس أوغسطينوس، وهما أيضاً محور تفكيري وأسلوب عملي. ثم إنني كأوغسطيني، أعتبر تعزيز الوحدة والتشارك أمراً جوهرياً”.

ومن الواضح أن فلسفة القديس أوغسطينوس وأفكاره في الدين والحياة، سيكون لها تأثير وبصمة في منهج الكنيسة الكاثوليكية وتوجهها، بقيادة البابا لاون الرابع عشر. ولا شك في أن زيارة مسقط رأس أحد أعظم مفكري المسيحية في العالم ستكون مصدر إلهام لتوجه الفاتيكان الجديد.