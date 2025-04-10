مقال مرسل من وهب الحسيني

بواسطة: وهب الحسيني

كلمة “هستيريا” تأتي من الكلمة اليونانية “هستيرا”، والتي تعني “الرحم”.

وحتى وقت ليس ببعيد ظلّت الهستيريا تُعتبر في الأصل مرضاً نسائياً، ناتجاً عن “رحم متجول” يمكنه أن يتحرك داخل جسد المرأة ويسبب اضطرابات عاطفية، أو شللاً، أو نوبات عصبية.

وكانت هذه النظرية الغريبة منتشرة في الطب اليوناني القديم، حيث ظهرت في أعمال أبقراط ولاحقاً غالينوس، واستمرت لقرون في الطبّ الغربي.

وبالمختصر، كان يتم إلقاء اللوم على الرحم في “لاعقلانية” النساء.

وفي القرن التاسع عشر، أصبحت الهستيريا تشخيصاً طبيّاً شائعاً، خصوصاً في أوروبا، وارتبطت بشكل شبه حصري بالنساء.

وقد استخدم عالم النفس النمساوي وأب التحليل النفسي سيغموند فرويد المصطلح لوصف مجموعة واسعة من الأعراض لدى النساء، مثل: القلق والإغماء والنوبات العاطفية والشلل غير المفسّر عضوياً، وغيرها.

وركّز فرويد في بدايات عمله في التحليل النفسي على النساء “الهستيريات”، وغالباً ما ربط معاناتهن بصدمات نفسية أو صراعات جنسية مكبوتة، مما عزز الفكرة القائلة إن النساء هن أكثر اضطراباً من الناحية النفسية والعاطفية.

ومن هنا، أصبحت الهستيريا طريقة “علمية” لتأكيد أن المرأة غير عقلانية أو عاطفية بشكل مفرط.

وعندما توصف امرأة بأنها “هستيرية” أو “مفرطة في العاطفة”، فهذا الوصف يحمل قروناً من الافتراضات التمييزية ضد النساء.

وبالتالي يصبح استخدام المصطلح وسيلة لإسكات النساء أو نزع الشرعية عن مشاعرهن ومواقفهن، خصوصاً عند التعبير عن الغضب أو الحزن أو المعارضة.

وحتى اليوم، توصف النساء في السياسة أو الإعلام أو الحياة اليومية بأنهن “هستيريات”، في حين يُنظر إلى سلوك مماثل من الرجال على أنه “قوة” أو “حزم

أُزيل مصطلح “الهستيريا” رسمياً من التصنيف الدولي للأمراض في عام 1952.

وفي كتابها المرجعي في الفكر النسوي “الجنس الآخر” (1949)، استخدمت الفيلسوفة الفرنسية سيمون دي بوفوار مفهوم الهستيريا ضد النساء، حيث وصفت مطولاً “نوبات الهستيريا النسائية”، والطريقة التي كانت تُستَخدم بها المفاهيم التحليلية النفسية المرتبطة بنوبة الهستيريا في ذلك الوقت بهدف تشويه صورة النساء وتقويض مصداقيتهن.

وفي احتجاجات مايو/ أيار 1968 في فرنسا، وخلال فترة النقاشات الاجتماعية والسياسية، قامت مناضلات نسويات فرنسيات بقلب هذا الوصم واستعادة المصطلح، فارتدين قمصاناً كُتب عليها: “نحن جميعاً هستيريات”، واستخدمن هذه العبارة كشعار، لا سيما خلال أول لقاء علني نظمّته حركة تحرير النساء في جامعة فانسان في ربيع عام 1970.

كذلك، حاولت بعض المفكرات والفنانات النسويات إعادة توظيف الهستيريا كرمز للتمرد والرفض للمعايير الذكورية. على سبيل المثال، تحدثت المفكرة الفرنسية إيلين سيكسو عن الكتابة الأنثوية وجسد المرأة “الهستيري” كمجالٍ للمقاومة.

وبصورةٍ عامة، يعاد التعاطي مع مفهوم الهستيريا في حقل الفكر النسوي على أنها مجرّد أداة للقمع من قبل النظام الأبوي.

وتعمل العديد من النسويات على مصادرة هذه الوصمة وجعلها “شكلاً من أشكال الوعي الجسدي بالمظلومية” من أجل مواجهة النظام الأبوي بل والانقلاب عليه