مقال مرسل من احمد -فؤاد الغيم

بواسطة: احمد -فؤاد الغيم

عندما يُـذكر الجمال و الحسن فأنهم يقولون الجمال (( اليوسفي )) ..

نسبة إلى سيدنا يوسف عليه السلام ..

و قد كان (( رسول الله صلى الله عليه وسلم )) من أجمل البشر …

و كذلك كان سيدنا(( آدم عليه السلام )) أجمل من حواء …

غير أن (( حواء )) هي أجمل النساء ..إلى سيدنا يوسف عليه السلام ..

و قد كان (( رسول الله صلى الله عليه وسلم )) من أجمل البشر …

و كذلك كان سيدنا(( آدم عليه السلام )) أجمل من حواء …

غير أن (( حواء )) هي أجمل النساء ..

و يليها في المرتبة الثانية (( سارة )) .. زوجة سيدنا أبراهيم عليه السلام

هل تعلمون أن(( عيسى عليه السلام )) من جماله و حسنه ..

كان يـُــرى أن شعره مبلول بالماء و هو ليس كذلك …

وهل تعلمون أن(( جبريل عليه السلام )) لم يتمثل بصورة بشر ألا بصورة رجل …

ورجل من شده جماله .. فانه يشع نوراً …!!!

وهل تعلمون أن (( عمر بن الخطاب رضي الله عنه))

قام بنفي أحد الشباب من المدينة المنورة ألى البصرة

عندما علا صيته و أشتهر بحسنه و جماله وذاك هو (( نصر بن حجاج ))

الذي تقول عنه أحدى النساء

هل من سبيلٍ ألى خمرٍ فأشربها

…… أم من سبيلٍ ألى نصر بن حجاجِ..!!!!!!!!

غير ذلك فإن الرجل لا يحتاج لأضافاتٍ متعددة لأبراز جماله

من ثياب أو مجوهرات أو حرير أو مساحيق أو غير ذلك

و كما قيل .. جمال الرجل الأدب …. وجمال المرأة الــذهـــب

هذا ليس مقصوراً على البشر فقط بل في الحيواناات ايضاً

فقد جعل الله سبحانه و تعالى الجمال في الذكور أكثر منه في الأناث

وكل ماهو جميل في الحيوانات فهو من صنف الذكر..!!!!!

هذا الواقع الذي يجهله الكثيرين..!!!

ويقال ان الرجل اجمل في عباراته .. وارق في حبه .. واخلص في مشاعره .

منقول

