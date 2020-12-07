اهلا يا اصحاب

اليوم بخبركم عن الموضه وتنسيق الملابس

نسيت اقول الموضوع للبنات

اولا كيف تختاري الملابس المناسبه لك

البدينه



تلبس الملابس ذات الخطوط الطويله والنقش الدقيقه

وتبتعد عن الملابس البراقه

الطويله



تلبس الفساتين والملابس ذات الطبقه الوحده

مثل الجامبسوت….. وغيرها

القصيره



تلبس الملابس المكونه من قطعتين

مثل: بنطلون وبلوزه او بلوزه وتنوره

النحيفه



تلبس الملابس اللي بتحدد خط خصرها واكتافها

الملابس حسب لون البشرة

اما بالنسبه للألوان فهي ترتبط بلون البشره

السمراء: تلبس الألوان الحاره

مثل الأصفر و الأحمر والبرتقالي وغيرها من الألوان

الحنطية:تلبس الملابس ذات الألوان البارده مثل:

الأزرق بتدرجاته والوردي والأرجواني

ملاحظه:ابتعدي عن الملابس الباقه لأنها تعطي شعور بزيادة الوزن

ومع السلامه صبايا