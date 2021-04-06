يعد تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في الصباح أمرا هاما وضروريا لإمداد الإنسان بالطاقة اللازمة له خلال اليوم لممارسة نشاطاته واعماله .

إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عن تناولها صباحا لما تتسبب به من زيادة في الوزن وانخفاض مستويات السكر في الدم .

ومن هذه الأطعمة : 1 – المعجنات : حيث لا تقدم المعجنات أي بروتينات للجسم ومن المحتمل أن تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر مما يجعلك تشعر بالجوع بعد تناول الطعام بوقت قصير .

2 – القهوة : شرب القهوة فقط في الصباح يساعد على خفض السعرات الحرارية بسهولة .. إلا أنه بعد ساعات قليلة ستجد نفسك تتضور جوعاً .

3 – الألواح الجاهزة : مثل ألواح الشيكولاتة وغيرها من ألواح الأطعمة والتي يحتوي معظمها على السكر والدهون .. كما لا يمكنها تزويدك بالطاقة لفترة طويلة وبالتالي غير مفيدة لبدء اليوم بها .

4 – الحبوب السكرية : من المحتمل أيضًا أن تجعلك تشعر بالجوع وتجعلك أكثر رغبة في تناول السكر بعد فترة قصيرة من الانتهاء من تناول الطعام .