حذر الدكتور السعودي جاسر الحربش، ، استشاري طب الباطنة، من استخدام أدوية الحموضة لفترات طويلة. مشيرا إلى أن الاستعمال الطويل لهذه الأدوية يؤدي إلى أضرار صحية ومنها ضعف مناعة المعدة وتكون خلايا سرطانية.



وقال الحربش، خلال حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، إذا كبحت عصارة المعدة كبحت قوتها على التعامل مع البكتريا التي تدخل مع الطعام والشراب والشوائب الغذائية والتعامل مع أي خلايا غريبة تنبت في جدار المعدة وتحيدها أولا بأول لأن المعدة أصبحت أقل حمضية.



وتابع: مع الزمن الطويل قد تضعف مناعة المعدة وتنبت فيها البكتريا والجراثيم والفطريات والأخطر على المدى الطويل أن تنبت خلايا متمردة سرطانية .



وأضاف : الحل تعيش صح.. تأكل بالنهار وما تشبع وتحافظ على التوازن الغذائي وتمارس رياضة خفيفة. واختتم حديثه قائلا: “من تعشى فليتمشى” .

الانسان خلق للجوع وليس للشبع

كما أكد الدكتور الحربش أن الإنسان من الناحية البيولوجية مخلوق للجوع وليس للشبع. مشيرا إلى أن الإفراط في تناول الطعام خاصة الغني بالبروتين يؤدي لمشكلات صحية مثل الفشل الكلوي والنقرس.

وقال أن ” الإنسان البالغ الذي يصل وزنه لـ 70 كيلوجرام يحتاج من البروتين الموجود في اللبن والسمك واللحم في اليوم كمية لا تتعدى جرام إلى جرامين لكل كيلو جرام أي 150 جرام على الأكثر لكن الإنسان يمكن أن يأكل ربع أو نصف كيلو لحم في وجبة واحدة.



وأضاف: الإغراق الغذائي بالمواد البروتينية في العصر الحديث من أهم الأسباب التي تؤدي للإصابة بالفشل الكلوي . وتابع: ” النقرس مثلا هو ملح يترسب في الكلى والمفاصل مصدره الرئيسي هو المواد الغنية بالبروتين”.



واختتم الحربش حديثه قائلا: ” الإنسان صحيا يستفيد من الجوع وليس الشبع.”