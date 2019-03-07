الكشف عن مادة مسرطنة في مستحضرات تجميل متاجر Claire’s الامريكية

دعت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية FDA الكونغرس إلى تحديث قواعد السلامة المتعلقة بمستحضرات التجميل بعدما أصدرت تحذيرا للمستهلكين بعدم استخدام ثلاثة منتجات للتجميل تبيعها متاجر “Claire’s” بسبب احتوائها على مادة “Asbestos” المسببة للسرطان.

وقالت الإدارة إنها ستتعاون مع الكونغرس لتحديث الإطار التنظيمي الذي تعمل الإدارة بموجبه منذ أكثر من 80 عاما فيما يتعلق بمستحضرات التجميل. وذكرت أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني في الوقت الراهن يلزم أية شركة مصنعة لمستحضرات التجميل تبيع منتجاتها للمستهلكين الأمريكيين بفحص منتجاتها؛ وفقا لـ “رويترز”.

وفي تحذيرها بخصوص كلير حددت الإدارة مستحضرات ظلال الجفون وتحديد الوجه والبودرة المضغوطة وأشارت إلى بودرة التلك المستخدمة في تلك المستحضرات.

وقالت كليرز، التي تعافت من الإفلاس في أكتوبر/ تشرين الأول، إنه “لا يوجد أي أدلة على أن أي منتج تبيعه كليرز غير آمن”.

لكنها ذكرت أنها سحبت المنتجات الثلاثة المذكورة من متاجرها لدواعي الحذر وكذلك “أي منتج تجميل آخر يحتوي على بودرة التلك”.