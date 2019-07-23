“تجاعيد الجبين” بعد سنّ الـ 30 تشير للإصابة بهذه الأمراض

كشفت دراسات أن ظهور التجاعيد على الجبين بعد سن الثلاثين علامة على الإصابة بالعديد من الأمراض. مشيرة إلى أن ظهور التجاعيد يرجع إلى انخفاض إنتاج الجسم لبروتينات الكولاجين والإيلاستين.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها علماء جامعة فرجينيا الأمريكية، تشير التجاعيد التي تظهر على الوجه بعد سن الثلاثين إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. لقد أثبت الباحثون أن تراكم الدهون في الكبد سببه نقص بروتين “لامين” الذي يسبب ترهل الجلد ما يعجل بظهور التجاعيد، ويستدعي الشيخوخة مبكرا. حسب ” روسيا اليوم”.

كما حصل الباحثون على معطيات تفيد بأن التجاعيد على الوجه، قد تشير إلى وجود اضطرابات في عمل القلب والأوعية الدموية.

ويشير العلماء الذين أجروا هذه الدراسة، إلى أن الأوعية الدموية في الجبين بسبب صغرها حساسة جدا من تشكل اللويحات، وأن التجاعيد العميقة على الجبين تظهر بسبب تصلب الشرايين الناتج من تراكم لويحات الكوليسترول على جدرانها الداخلية. وعلى خلفية تصلب الشرايين يزداد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والسكتة القلبية.